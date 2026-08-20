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20.08.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 53,64 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 53,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'684 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 54,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 344'562 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 19,76 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,84 USD ab. Mit Abgaben von 63,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,570 USD je Aktie ausschütten. Am 01.06.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 USD, nach -0,82 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7.59 Mrd. USD eingefahren.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.09.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 31.08.2027.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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