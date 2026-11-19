Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 45,96 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'219 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 48,16 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 810'480 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2026 auf bis zu 73,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 60,04 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 131,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 9.20 Mrd. USD eingefahren.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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