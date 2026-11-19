Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 47,77 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'330 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 48,16 USD. Mit einem Wert von 47,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 408'922 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 10.10.2026 markierte das Papier bei 73,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,98 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 140,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026 präsentieren. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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