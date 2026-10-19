Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag fester

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 56,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,67 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 56,95 USD. Bisher wurden via New York 581'174 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2026 markierte das Papier bei 73,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 29,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 65,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,82 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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