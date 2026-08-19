Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend im Minus

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,6 Prozent auf 53,15 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 51,61 USD. Mit einem Wert von 55,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'325'416 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 20,87 Prozent wieder erreichen. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 62,67 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.06.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 10.67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7.59 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 31.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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