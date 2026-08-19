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19.08.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 6,8 Prozent auf 51,90 USD ab.

Hewlett Packard Enterprise
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Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,8 Prozent auf 51,90 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,86 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,94 USD. Zuletzt wechselten 651'455 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,24 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 19,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,84 USD am 25.02.2026. Mit Abgaben von 61,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,570 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 10.67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,64 Prozent gesteigert.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.09.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 31.08.2027.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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