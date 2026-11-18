Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 45,59 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 45,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,83 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 792'441 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 38,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,48 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026