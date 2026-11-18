Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 46,15 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'332 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 47,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 387'046 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,56 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,84 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Hewlett Packard Enterprise-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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