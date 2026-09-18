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18.09.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Abend auf rotem Terrain

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 60,38 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Um 20:26 Uhr fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 60,38 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Bei 60,26 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,49 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'346'667 Stück gehandelt.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,39 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 67,14 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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