Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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18.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 60,95 USD ab.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 60,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'622 Punkten steht. Im Tief verlor die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 60,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 940'788 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,565 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.12.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Hewlett Packard Enterprise am 18.09.2026
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