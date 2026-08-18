Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend billiger

Um 20:26 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 55,02 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,90 USD nach. Bei 56,38 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'114'260 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 14,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Abschläge von 63,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.09.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Hewlett Packard Enterprise-Anleger Experten zufolge am 31.08.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren

Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt

HPE-Aktie mit Kurssprung: KI-Boom treibt Hewlett Packard Enterprise an