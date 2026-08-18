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18.08.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Nachmittag

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Nachmittag

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 56,66 USD ab.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 56,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,34 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 56,38 USD. Zuletzt wechselten 365'504 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,84 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 64,98 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,570 USD aus. Am 01.06.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.67 Mrd. USD im Vergleich zu 7.59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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