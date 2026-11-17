Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 45,58 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'328 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 44,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 836'195 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,56 USD erreichte der Titel am 10.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 38,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,47 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 30.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026