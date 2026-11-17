Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 46,25 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Bei 46,02 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 47,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 241'774 Stück.

Am 10.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 59,04 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 133,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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