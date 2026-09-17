Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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17.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 7,3 Prozent auf 60,83 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 7,3 Prozent auf 60,83 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 60,86 USD. Bei 57,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 717'124 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 5,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,565 USD. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.12.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,82 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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