Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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17.08.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Montagabend ins Minus
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 57,74 USD.
Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 57,74 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sank bis auf 57,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 754'560 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 11,26 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 65,64 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 USD. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 01.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 02.09.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 31.08.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,42 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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