Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 58,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'772 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,18 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 300'380 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 65,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,570 USD aus. Am 01.06.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie generiert. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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