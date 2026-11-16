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16.11.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagabend weit abgeschlagen
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,7 Prozent auf 46,30 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 7,7 Prozent auf 46,30 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'422 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 45,36 USD. Bei 45,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 981'597 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 10.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 58,87 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 133,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 9.20 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 23.11.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Hewlett Packard Enterprise-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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