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16.11.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagnachmittag im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,7 Prozent auf 46,29 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 46,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 45,36 USD. Bei 45,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 469'232 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,56 USD) erklomm das Papier am 10.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 58,90 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 19,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umsetzen können.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 30.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,83 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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