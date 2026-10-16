Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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16.10.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,8 Prozent auf 55,83 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 55,83 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'734 Punkten steht. Bei 55,60 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 57,72 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'270'517 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2026 bei 73,56 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 24,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,84 USD am 25.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,46 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,82 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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