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Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

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16.09.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend gefragt

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 57,44 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 57,44 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 58,12 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 55,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 1'311'611 Stück.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 11,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 189,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,565 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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