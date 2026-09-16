Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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16.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 58,03 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 58,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 58,12 USD. Bei 55,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 656'261 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 10,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 65,81 Prozent sinken.
Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,565 USD aus. Am 02.09.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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