Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Donnerstagnachmittag tief

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 7,9 Prozent im Minus bei 58,13 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'702 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 56,66 USD. Mit einem Wert von 59,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'230'005 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,54 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 65,87 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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