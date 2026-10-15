Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9276 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’000 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
ETF Sparplan

Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Donnerstagnachmittag tief

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Donnerstagnachmittag tief

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 7,9 Prozent auf 58,13 USD.

Hewlett Packard Enterprise
50.74 CHF -6.94%
Kaufen Verkaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 7,9 Prozent im Minus bei 58,13 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'702 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 56,66 USD. Mit einem Wert von 59,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'230'005 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,54 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 65,87 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren


Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten