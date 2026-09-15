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15.09.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend gefragt

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 56,06 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 56,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 57,72 USD. Mit einem Wert von 55,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'398'989 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 14,59 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 64,61 Prozent sinken.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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