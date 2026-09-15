Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise reagiert am Nachmittag positiv

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 57,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'586 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 57,53 USD. Bei 55,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 526'047 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 65,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,80 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren