Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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15.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 57,07 USD zu.
Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 57,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'586 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 57,53 USD. Bei 55,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 526'047 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 65,24 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,80 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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