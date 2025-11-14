Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend im Plus

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 23,02 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'755 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,42 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,47 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'162'698 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,81 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,536 USD belaufen. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,89 USD im Jahr 2025 aus.

