Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise bricht am Abend ein

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 8,3 Prozent auf 63,10 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'705 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 62,92 USD. Bei 64,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 1'954'163 Aktien.

Am 10.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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