Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 65,71 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 64,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 817'826 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 10.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,94 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 69,81 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 12.18 Mrd. USD gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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