Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 4,5 Prozent auf 65,71 USD ab.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 65,71 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 64,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 817'826 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 10.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,94 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 69,81 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 12.18 Mrd. USD gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.12.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
16:29
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
13.10.26
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
07.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.