Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 8,7 Prozent bei 56,69 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'634 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 55,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,71 USD. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 2'967'787 Aktien.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 64,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 19,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 12.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 3,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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