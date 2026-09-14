Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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14.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 9,3 Prozent auf 56,33 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,3 Prozent auf 56,33 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'596 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 55,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 55,71 USD. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 1'408'430 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,24 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,84 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 64,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,80 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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