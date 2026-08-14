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Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

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14.08.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotes Terrain

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 59,35 USD abwärts.

Hewlett Packard Enterprise
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Um 20:26 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 59,35 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 58,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 60,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 869'609 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). 8,24 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 66,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 USD. Am 01.06.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.67 Mrd. USD im Vergleich zu 7.59 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Hewlett Packard Enterprise möglicherweise am 31.08.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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