Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 59,76 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'796 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sank bis auf 58,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,48 USD. Zuletzt wurden via New York 386'049 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,24 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,84 USD am 25.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent auf 10.67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 31.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 3,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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