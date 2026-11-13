Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Freitagabend auf rotes Terrain

Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 48,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'554 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,00 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 49,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 885'443 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 10.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 52,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Am 02.09.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 30.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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