Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Hewlett Packard Enterprise

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 47,43 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,41 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,66 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 368'410 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 73,56 USD markierte der Titel am 10.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 35,52 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 139,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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