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13.10.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotes Terrain

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 69,11 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 69,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 67,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'005'156 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 73,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 71,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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