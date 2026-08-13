Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger greifen bei Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 61,58 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,44 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 62,60 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'309'101 Stück gehandelt.

Bei 64,24 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 4,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Abschläge von 67,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,570 USD. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,64 Prozent auf 10.67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,42 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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