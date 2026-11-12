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12.11.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 50,37 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 50,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,96 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 549'767 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 73,56 USD erreichte der Titel am 10.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 46,03 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Mit Abgaben von 60,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 23.11.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,83 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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