Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 49,14 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'591 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 47,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,86 USD. Bisher wurden heute 261'311 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Bei 73,56 USD markierte der Titel am 10.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 49,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 19,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 59,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 9.20 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Hewlett Packard Enterprise-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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