Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagabend mit Kursabschlägen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 70,09 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 69,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'039'184 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 73,56 USD erreichte der Titel am 09.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 4,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD ab. Mit Abgaben von 71,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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