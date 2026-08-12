Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend stark gefragt

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 57,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'755 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 57,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 977'192 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 64,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 10,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 65,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise -0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.09.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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