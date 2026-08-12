Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger greifen bei Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag zu

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 56,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,36 USD. Bei 56,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 416'085 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 14,51 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 182,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 01.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise -0,82 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10.67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.59 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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