Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend stark gefragt

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 51,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,76 USD. Bei 50,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 926'595 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 73,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 44,17 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 12.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 30.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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