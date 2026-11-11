Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 50,81 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'582 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 51,06 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 50,98 USD. Zuletzt wechselten via New York 455'598 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2026 bei 73,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 30,92 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,95 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 12.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 32,37 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 23.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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