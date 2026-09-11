Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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11.09.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise haussiert am Freitagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 10,5 Prozent auf 61,03 USD zu.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 10,5 Prozent auf 61,03 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,84 USD aus. Bei 56,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 3'260'990 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 67,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 12.18 Mrd. USD gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,80 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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