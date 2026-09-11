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11.09.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise haussiert am Nachmittag

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise haussiert am Nachmittag

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 11,4 Prozent auf 61,50 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 11,4 Prozent im Plus bei 61,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 61,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'409'414 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 4,27 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,84 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 67,74 Prozent sinken.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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