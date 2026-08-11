Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Dienstagabend ins Minus

Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 54,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'727 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 52,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 54,52 USD. Zuletzt wurden via New York 818'944 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,24 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 63,46 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 USD aus. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von -0,82 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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