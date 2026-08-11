Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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11.08.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 53,99 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 53,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 52,65 USD. Bei 54,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 370'517 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 19,00 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 01.06.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von -0,82 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 01.09.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,42 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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