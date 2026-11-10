Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise behauptet sich am Dienstagabend

Bei der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 47,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'507 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 48,38 USD. Im Tief verlor die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 46,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 47,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 767'651 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 54,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 139,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Am 02.09.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Hewlett Packard Enterprise-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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