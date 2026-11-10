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10.11.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise steigt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 48,15 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 48,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'521 Punkten tendiert. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,38 USD zu. Bei 47,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 227'078 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Bei 73,56 USD erreichte der Titel am 10.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Abschläge von 58,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 12.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umgesetzt.
Am 23.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise.
Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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