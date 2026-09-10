Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise knickt am Donnerstagabend ein

Um 20:26 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 6,0 Prozent auf 55,39 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'590 Punkten steht. Im Tief verlor die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 55,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'378'271 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,24 USD) erklomm das Papier am 03.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 64,18 Prozent sinken.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,80 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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